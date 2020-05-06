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Цихелашвили: В наших интересах защитить здоровье населения на оккупированных территориях


06.05.2020   18:50


К сожалению, мы лишены возможности перепроверить ситуацию на оккупированных территориях, поэтому у нас нет реальной картины, — заявила государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили, комментируя сообщения о выявленном в Цхинвали первом случае коронавируса.

По её словам, в интересах правительства Грузии защитить здоровье населения, проживающего на оккупированных территориях и предотвратить распространение инфекции.

По данным цхинвальских СМИ, в оккупированном регионе подтвержден первый случай коронавируса — инфицирован мужчина, прибывший из России 30 апреля.

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