

Цихелашвили: В наших интересах защитить здоровье населения на оккупированных территориях

06.05.2020 18:50





К сожалению, мы лишены возможности перепроверить ситуацию на оккупированных территориях, поэтому у нас нет реальной картины, — заявила государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили, комментируя сообщения о выявленном в Цхинвали первом случае коронавируса.



По её словам, в интересах правительства Грузии защитить здоровье населения, проживающего на оккупированных территориях и предотвратить распространение инфекции.



По данным цхинвальских СМИ, в оккупированном регионе подтвержден первый случай коронавируса — инфицирован мужчина, прибывший из России 30 апреля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







