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Цихелашвили: В наших интересах защитить здоровье населения на оккупированных территориях
06.05.2020 18:50
К сожалению, мы лишены возможности перепроверить ситуацию на оккупированных территориях, поэтому у нас нет реальной картины, — заявила государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили, комментируя сообщения о выявленном в Цхинвали первом случае коронавируса.
По её словам, в интересах правительства Грузии защитить здоровье населения, проживающего на оккупированных территориях и предотвратить распространение инфекции.
По данным цхинвальских СМИ, в оккупированном регионе подтвержден первый случай коронавируса — инфицирован мужчина, прибывший из России 30 апреля.
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