Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Число инфицированных коронавирусом в Цхинвальком регионе возросло до 15


08.05.2020   14:15


В оккупированном Россией Цхинвальском регионеГрузии число инфицированных коронавирусом выросло до 15. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам руководителя т.н. санитарной службы Марины Кочиевой, сегодня коронавирус подтвердился еще у четырех лиц. Как отметила Кочиева, заразившиеся находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

Для справки, в оккупированном Цхинвали первые случаи коронавиркса были выявлены два дня назад. Вчера инфекция подтвердилась у 8 лиц, 7 из которых являются курсантами российских военных учебных заведений.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна