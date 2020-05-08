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Число инфицированных коронавирусом в Цхинвальком регионе возросло до 15
08.05.2020 14:15
В оккупированном Россией Цхинвальском регионеГрузии число инфицированных коронавирусом выросло до 15. Об этом сообщают местные СМИ.
По словам руководителя т.н. санитарной службы Марины Кочиевой, сегодня коронавирус подтвердился еще у четырех лиц. Как отметила Кочиева, заразившиеся находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.
Для справки, в оккупированном Цхинвали первые случаи коронавиркса были выявлены два дня назад. Вчера инфекция подтвердилась у 8 лиц, 7 из которых являются курсантами российских военных учебных заведений.
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