

Число инфицированных коронавирусом в Цхинвали выросло до 30

14.05.2020 16:10





В оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса и по положению на 14 мая, там число инфицированных достигло 30.



По информации руководителя т.н. санитарной службы Цхинвали Анны Гаглоевой, к этому времени под наблюдением находятся 279 лиц.



Примечательно, что четверо из выявленных сегодня зараженных коронавирусом являются курсантами российских военных училищ.



Первые случаи коронавируса в этой оккупированной зоне были зафиксированы 6 мая.



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