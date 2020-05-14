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Число инфицированных коронавирусом в Цхинвали выросло до 30


14.05.2020   16:10


В оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии выявлено 5 новых случаев коронавируса и по положению на 14 мая, там число инфицированных достигло 30.

По информации руководителя т.н. санитарной службы Цхинвали Анны Гаглоевой, к этому времени под наблюдением находятся 279 лиц.

Примечательно, что четверо из выявленных сегодня зараженных коронавирусом являются курсантами российских военных училищ.

Первые случаи коронавируса в этой оккупированной зоне были зафиксированы 6 мая.

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