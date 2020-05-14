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Цихелашвили: Число инфицированных на оккупированных территориях растет
14.05.2020 21:17
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявляет, что число инфицированных на оккупированных территориях увеличивается.
«Согласно сегодняшним данным, я подчеркиваю, данным из местных источников, в Абхазии инфицированы 15 человек и 30 в Цхинвальском регионе. К сожалению, у нас нет возможности проверить эти данные», — заявила Цихелашвили.
По словам госминистра, данные невозможно проверить, но есть очевидная тенденция роста показателей, и важно принять все меры.
«Я еще раз подчеркиваю, что мы полностью готовы и желаем помочь нашему населению обоих регионов в диагностике, в управлении этой инфекции в соответствующих клиниках, которые расположены вблизи линии оккупации в обоих направлениях», — сказала Цихелашвили.
По её словам, клиника в Рухи полностью готова для обслуживания пациентов из Абхазии.
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