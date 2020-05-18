

Тикарадзе: Правительство Грузии готово помочь своим гражданам на оккупированных территориях

18.05.2020 20:39





Министр вынужденно перемещенных из оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, выступая перед Ассамблеей Всемирной организации здравоохранения, рассказала о текущей ситуации на оккупированных территориях.



Министр отметил, что страна мобилизована для помощи гражданам, проживающим на оккупированных территориях.



«20 процентов нашей страны оккупировано. К сожалению, именно поэтому центральные власти Грузии не располагают полной информацией об эпидемической ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе. Информация, распространяемая оккупационными режимами, не соответствует действительности. Центральные власти Грузии при поддержке агентств ООН и других международных партнеров готовы помочь своим гражданам на оккупированных территориях», — заявила Екатерина Тикарадзе.





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