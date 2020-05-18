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Из Украины в Грузию экстрадировали одного из лидеров «ИГИЛ»
18.05.2020 21:20
Сотрудники СБУ конвоировали и передали правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации «Исламское государство» по прозвищу «Аль Бара Шишани», сообщает пресс-служба СБУ.
Гражданин Грузии находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено «ИГИЛ».
Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника 12 ноября 2019 года в Киевской области.
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