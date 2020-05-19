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К могиле убитого абхазами Гиги Отхозория возложили цветы
19.05.2020 12:27
Прошло четыре года с убийства Гиги Отхозория. Государственный уполномоченый Самегрело-Земо Сванети и мэр Зугдиди возложили цветы к могиле Отхозория, убитого т.н. абхазским пограничником в селе Хурча.
Александр Моцерелия встретился с членами семьи Отхозория и поблагодарил мать за воспитание сына-героя.
Как отметил мэр Зугдиди Георгий Шенгелия, Гига Отхозория является символом борьбы с оккупацией, символом того, что грузинский народ никогда не смирится с действиями России в стране.
«Мы сделаем все возможное, чтобы объединенная Грузия вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями стала членом единой европейской семьи», — заявил Георгий Шенгелия.
19 мая 2016 года на административной границе Самегрело-Абхазии Гига Отхозория был убит т.н. абхазским пограничником Рашидом Канджи-Оглы.
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