

Перевозимый на лечение из оккупированного Ахалгори мужчина скончался по дороге

20.05.2020 13:39





63-летний житель оккупированного Ахалгори скончался, заявил руководитель администрации Ахалгори Нугзар Тиниашвили. По его словам, мужчине было необходимо лечение, однако ему не позволяли перейти на контролируемую центральными грузинскими властями территорию.



«Он долгое время упрашивал, хотел лечиться. Ему не дали возможности пересечь «границу» и когда ему стало совсем плохо, только затем приняли решение. Он умер в дороге. Его перевозил «Красный крест», — заявил Тиникашвили в интервью Первому каналу Грузии.





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