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Кетеван Цихелашвили о смерти жителя Ахалгори
20.05.2020 17:01
К сожалению, это очередная жертва тех бесчеловечных и нелегальных ограничений, которые есть у населения в Цхинвальском регионе в условиях изоляции, - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кереван Цихелашвили по поводу смерти 63-летнего жителя оккупированного Ахалгори, который вчера был доставлен на контролируемую властями Грузии территорию при содействии Красного Креста.
Как отмечает Цихелашвили, та проблема, с которой сталкиваются ахалгорцы, категорически неприемлема, носит этнический характер и еще более усугубляет действия, осуществляемые оккупационным режимом.
«К сожалению, это очередная жертва тех очень бесчеловечных и в то же время совершенно нелегальных ограничений, которые есть у населения в Цхинвальском регионе в условиях изоляции. Не должно быть помех для передвижения хотя бы тогда, когда требуется неотложная медицинская помощь, тем более известно, что у ахалгорцев возникает именно эта проблема, которая абсолютно, категорически неприемлема, содержит в себе этнические признаки и еще более усугубляет те действия, которые осуществляет оккупационный режим», - заявляет Кетеван Цихелашвили, комментарий которой распространяет аппарат госминистра.
Напомним, что 63-житель оккупированного Ахалгори Джумбер Миладзе, состояние здоровья которого в течение последних нескольких месяцев было тяжелым, при перевозке на контролируемую центральными властями Грузии территорию, скончался по дороге.
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