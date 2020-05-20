

СГБ говорит о «бордеризации» у сел Хурча и Ганмухури

20.05.2020 17:18





Служба государственной безопасности Грузии сообщила 20 мая, по направлению оккупированной Абхазии, вблизи сел Хурча и Ганмухури Зугдидского муниципалитета, оккупационные силы провели т.н. процесс незаконной «бордеризации».



По сообщению СГБ, «были заменены установленные ранее колючие ограждения и были установлены дополнительные незаконные инсталляции».



«Незаконная т.н. «бордеризация» наносит ущерб среде безопасности на месте и ​​усложняет повседневную жизнь местных жителей», — заявляет СГБ.



Ранее, 16 мая, Служба государственной безопасности сообщила о незаконной т.н. «бордеризации», осуществляемой российскими оккупационными силами по направлению Абхазии, на участке сел Пахулани и Саберио.



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