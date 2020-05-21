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Оккупанты перешли на подконтрольную грузинской стороны территорию


21.05.2020   23:47


Сегодня у села Мерети Горийского муниципалитета представители оккупационных сил перешли на территорию, контролируемую центральными властями. Однако вскоре они покинули территорию.

Об этом сообщают в Службе государственной безопасности Грузии.

По информации СГБ, об этом проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза.

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