

Оккупанты перешли на подконтрольную грузинской стороны территорию

21.05.2020 23:47





Сегодня у села Мерети Горийского муниципалитета представители оккупационных сил перешли на территорию, контролируемую центральными властями. Однако вскоре они покинули территорию.



Об этом сообщают в Службе государственной безопасности Грузии.



По информации СГБ, об этом проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза.



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