

На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили незаконные шаги России на оккупированных территориях Грузии

29.05.2020 16:54





По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, 28 мая состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсудили незаконные действий России в оккупированных регионах Грузии.



По информации МИД, грузинская сторона предоставила членам Постоянного совета подробную информацию об участившихся провокациях Российской Федерации за последние два месяца. В заявлении говорится, что, хотя весь мир борется с серьезными последствиями глобальной пандемии коронавируса, российские оккупационные силы активизируют установку т. н пограничных баннеров, ограждений из колючей проволоки и т.н. противопожарных рвов в обоих оккупированных регионах — Абхазии и Цхинвали, а также продолжается процесс «бордеризации».



В своем заявлении грузинская сторона также обратила внимание на тот факт, что Российская Федерация целенаправленно активизировала инструменты ведения гибридной войны против Грузии и постоянно распространяет пропагандистские мифы об одной из лабораторий Национального центра по контролю заболеваний — Центре Ричарда Лугара, который выполняет ключевую роль в Грузии в борьбе против распространения коронавируса.



В заявлении отмечается, что провокационные действия России являются частью целенаправленной деструктивной политики Москвы, которая направлена на дестабилизацию ситуации в стране путем эскалации конфликта на месте и использования гибридных средств ведения войны против правительства Грузии.



Представители США, Канады, Норвегии, Европейского союза, Великобритании и Украины выступили с заявлениями в поддержку Грузии в рамках заседания Постоянного совета. Спикеры единодушно подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.



В МИД Грузии говорят, что выступившие на заседании призвали Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести свои войска из Грузии.





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