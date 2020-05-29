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На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили незаконные шаги России на оккупированных территориях Грузии
29.05.2020 16:54
По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, 28 мая состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором обсудили незаконные действий России в оккупированных регионах Грузии.
По информации МИД, грузинская сторона предоставила членам Постоянного совета подробную информацию об участившихся провокациях Российской Федерации за последние два месяца. В заявлении говорится, что, хотя весь мир борется с серьезными последствиями глобальной пандемии коронавируса, российские оккупационные силы активизируют установку т. н пограничных баннеров, ограждений из колючей проволоки и т.н. противопожарных рвов в обоих оккупированных регионах — Абхазии и Цхинвали, а также продолжается процесс «бордеризации».
В своем заявлении грузинская сторона также обратила внимание на тот факт, что Российская Федерация целенаправленно активизировала инструменты ведения гибридной войны против Грузии и постоянно распространяет пропагандистские мифы об одной из лабораторий Национального центра по контролю заболеваний — Центре Ричарда Лугара, который выполняет ключевую роль в Грузии в борьбе против распространения коронавируса.
В заявлении отмечается, что провокационные действия России являются частью целенаправленной деструктивной политики Москвы, которая направлена на дестабилизацию ситуации в стране путем эскалации конфликта на месте и использования гибридных средств ведения войны против правительства Грузии.
Представители США, Канады, Норвегии, Европейского союза, Великобритании и Украины выступили с заявлениями в поддержку Грузии в рамках заседания Постоянного совета. Спикеры единодушно подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
В МИД Грузии говорят, что выступившие на заседании призвали Россию выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести свои войска из Грузии.
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