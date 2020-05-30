|
|
|
Посол Франции: «Бордеризация» повышает риск дестабилизации и создает сложности для местного населения
30.05.2020 11:15
«Бордеризация» повышает риск дестабилизации и создает сложности для местного населения, - об этом заявляет посол Франции в Грузии Диего Колас, откликаясь на проведенное 28 мая заседание Постоянно совета ОБСЕ, на котором обсудили незаконные действия России в оккупированных регионах Грузии.
«С учетом проведенных вчера в Постоянном совете ОБСЕ обсуждений, Франция хочет подтвердить свою позицию против проходящей «бордеризации» вдоль административной линии Цхинвальского региона Грузии, что повышает риск дестабилизации и создает сложности для местного населения», - пишет Диего Калас в соцсети Twitter.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна