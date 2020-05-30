

Посол Франции: «Бордеризация» повышает риск дестабилизации и создает сложности для местного населения

30.05.2020 11:15





«Бордеризация» повышает риск дестабилизации и создает сложности для местного населения, - об этом заявляет посол Франции в Грузии Диего Колас, откликаясь на проведенное 28 мая заседание Постоянно совета ОБСЕ, на котором обсудили незаконные действия России в оккупированных регионах Грузии.



«С учетом проведенных вчера в Постоянном совете ОБСЕ обсуждений, Франция хочет подтвердить свою позицию против проходящей «бордеризации» вдоль административной линии Цхинвальского региона Грузии, что повышает риск дестабилизации и создает сложности для местного населения», - пишет Диего Калас в соцсети Twitter.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







