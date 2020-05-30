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Российские оккупанты установили указатели в лесу возле села Чорчана


30.05.2020   16:17


Российские оккупационные силы незаконно установили указатели в лесу возле села Чорчана в муниципалитете Хашури, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

Как отметили в ведомстве, российские оккупационные силы проводят незаконную бордеризацию в данном лесном массиве с 2019 года.

На этот раз ими были установлены незаконные указатели.

«Продолжающийся процесс незаконной т.н. бордеризации в районе села Чорчана представляет собой один из главных вопросов, рассматриваемых в ходе дискуссий в Женеве и в других форматах, связанных с оккупацией. На каждый факт провокационных действий мы реагируем с задействованием всех рычагов, имеющихся в нашем распоряжении. Одновременно в процесс активно вовлечены представители Миссии наблюдателей Европейского Союза, сопредседатели Женевских дискуссий и наши другие международные партнеры», — говорится в заявлении СГБ Грузии.

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