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Российские оккупанты установили указатели в лесу возле села Чорчана
30.05.2020 16:17
Российские оккупационные силы незаконно установили указатели в лесу возле села Чорчана в муниципалитете Хашури, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.
Как отметили в ведомстве, российские оккупационные силы проводят незаконную бордеризацию в данном лесном массиве с 2019 года.
На этот раз ими были установлены незаконные указатели.
«Продолжающийся процесс незаконной т.н. бордеризации в районе села Чорчана представляет собой один из главных вопросов, рассматриваемых в ходе дискуссий в Женеве и в других форматах, связанных с оккупацией. На каждый факт провокационных действий мы реагируем с задействованием всех рычагов, имеющихся в нашем распоряжении. Одновременно в процесс активно вовлечены представители Миссии наблюдателей Европейского Союза, сопредседатели Женевских дискуссий и наши другие международные партнеры», — говорится в заявлении СГБ Грузии.
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