|
|
|
Новая школа откроется осенью на линии оккупации в селе Меджврисхеви
10.06.2020 20:18
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леваном Давиташвили и губернатором региона Шида Картли Георгием Ходжеванишвили ознакомились с процессом строительства новой школы в селе Меджврисхеви, расположенном вблизи линии оккупации, и встретились с местными жителями.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, новая школа рассчитана на 150 учеников, на строительство из бюджета будет затрачено 2 миллиона 400 тысяч лари. Школа примет учеников уже нынешней осенью.
Всего же в данном регионе строится 5 новых школ, ещё в 5 школах проводится капитальная реабилитация.
При этом в масштабе страны начато строительство 59 и ремонт 100 школ. Общий бюджет данного проекта составляет 220 миллионов лари.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна