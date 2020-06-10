

Новая школа откроется осенью на линии оккупации в селе Меджврисхеви

10.06.2020 20:18





Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леваном Давиташвили и губернатором региона Шида Картли Георгием Ходжеванишвили ознакомились с процессом строительства новой школы в селе Меджврисхеви, расположенном вблизи линии оккупации, и встретились с местными жителями.



По сообщению пресс-службы премьер-министра, новая школа рассчитана на 150 учеников, на строительство из бюджета будет затрачено 2 миллиона 400 тысяч лари. Школа примет учеников уже нынешней осенью.



Всего же в данном регионе строится 5 новых школ, ещё в 5 школах проводится капитальная реабилитация.



При этом в масштабе страны начато строительство 59 и ремонт 100 школ. Общий бюджет данного проекта составляет 220 миллионов лари.



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