

Цихелашвили подвела итоги деятельности на посту госминистра по делам примирения и гражданского равноправия

11.06.2020 22:05





«За последние 2 года я участвовала в 40 закрытых заседаниях, в таких, которые сами по себе имеют потенциал перерасти в еще более широкий диалог и мирный процесс» – об этом заявила государственный министр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили сегодня на пресс-конференции.



Как известно, Цихелашвили покидает свой пост и продолжит деятельность на посту посла Грузии в Австрии.



По словам Кетеван Цихелашвили, ни на одном этапе за последние годы, особенно с 2008 года, не было так много грузино-абхазских и грузино-осетинских контактов на всех уровнях, как сегодня, и это данность.



«Вырастали колючие проволоки, но и параллельно с этим росли и контакты. Иногда звучит и единичная критика, когда говорят, что этих контактов нет. Они используют ту данность, что часто мы не можем говорить об этих контактах, содержании, месте встреч. Лично я за последние 2 года участвовала до 40 закрытых заседаниях, в таких, которые сами по себе имеют потенциал перерасти в еще более широкий диалог и мирный процесс. Те, кто критикует нас, во-первых, возможно это та категория, которая не имеет информации, и это объективно понятно, поскольку мы не всегда можем говорить публично, но есть люди, которые очень хорошо знают, что такие контакты есть или могут быть. Иногда это обусловлено политической повесткой дня, иногда с другой повесткой дня, я не знаю, как говорят, что язык без костей. Однако желательно, в данном случае, чтобы имели совесть.



Факт, что эти контакты есть и работают. Есть серьезный ресурс для примирения. Это вопрос, вокруг которого недопустимы политические спекуляции, использовать в узких политических интересах, с чем, к сожалению, мы часто сталкиваемся в течение этих 8 лет. Моя просьба и большое желание, чтобы к таким государственным вопросам мы подходили бы несколько иначе, с более высоким государственным сознанием.

Главным достижением, наверное, во время пребывания в должности члена моего кабинета, это «Шаг к лучшему будущему» - конкретный, комплексный мирный план и дорожная карта о том, как двигаться вперед, как создать основу для примирения, диалога и укрепления доверия на прагматической основе. На той основе, которая создает возможности для торговли через разделительные линии, для образования и для распространения различных услуг. Мы нашли новые пути. В парламенте шла долгая дискуссия, и парламент проголосовал единогласно. Сегодня многочисленные законы и подзаконные акты поддерживают эту инициативу, которая только начала работать, и в будущем мы еще больше увидим ее потенциал.



На сегодняшний день те отзывы, которые имеет программа «Шаг к лучшему будущему», я не имею в виду внутреннее сообщество и наших друзей, которых я с этой трибуны благодарю, поскольку со всех высоких трибун, во всех резолюциях, во всех заявлениях, поддерживающих Грузию, единогласно было отмечено о важности этого плана, наиболее важными для меня являются отзывы, которые мы имеем сегодня от абхазского и осетинского общества. Множество встреч, которые состоялись по их инициативе, к тому же и на фоне Covid, мы все сейчас переключены на видеоформат, и на этой неделе мы будем говорить об определенных конкретных проектах, в особенности о торговых проектах. Существует интерес, высокий, конкретный, который имеет и имя, и фамилию, но я не могу вам назвать ни одну фамилию. Интерес также проявился в том, что мы впервые открыли эту программу в отношении небольших грантов, чего не было за последние 27 лет и мы создали совершенно беспрецедентную возможность для экономической деятельности в отношении торговли вдоль разделительных линий. Мы получили в 20 раз больше заявок, чем ожидали, и чем у нас было пилотных ресурсов. То есть сотни заявок, в которых более тысячи человек участвуют с первого же раза. Среди них есть этнические грузины из Гали и Ахалгори, и не только.



Есть абхазы, есть осетины, некоторые из них были в Тбилиси в эти месяцы и годы на закрытых заседаниях. С некоторыми встречаемся в-третьих странах. Главное, что есть желание к прагматичному сотрудничеству, диалогу, примирению, конечно есть и препятствующие этому факторы - это дезинформация, но для оккупированных территорий в послековидной фазе нашим ответом является «шаг к лучшему будущему».

Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые сотрудничали, особенно в Абхазии, Цхинвали, Гали, Ахалгори, на разделительных линиях, Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Кахетии, Панкиси, в любом уголке Грузии, наших беженцев, людей, у которых есть проблемы, особенно тех, кто страдает от конфликтов в повседневной жизни. Многие из них повседневные герои. Сегодня мы не знаем их имен. Наши педагоги в Гали, врачи. Эти люди совершают героизм. Надеюсь, настанет день, когда мы будем чтить вклад всех этих людей. Так что спасибо, и я продолжу защищать интересы моего общества, страны уже в Австрии. Относительно моей замены премьер-министр уже сделал заявление, он примет это решение и ознакомит вас в кратчайшие сроки», - заявила Цихелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







