

Цихелашвили: Идет бордеризация, но у нас мир; устанавливаются проволочные заграждения, однако контакты все равно растут

12.06.2020 13:46





Государственный министр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихелашвили подводит итоги почти 4-летней работы на посту министра.



Как заявляет Цихелашвили, несмотря на возведение проволочных заграждений и продолжение этого процесса, контакты между народами растут, что является осязаемым результатом.



Кроме того, по оценке министра, главный результат в плане урегулирования конфликтов и в том, что, несмотря на бордеризацию, «у нас мир».



«…Одним и очень важным результатом, который может часто восприниматься как данность, является то, что у нас мир. Этот мир условен, когда идет бордеризация, есть провокации, но у нас мир, и это не нечто обычное, живя в очень сложном регионе. Это не обычная данность, когда на нашей территории каждый месяц и неделю происходят различные провокации, будь то установка проволочных заграждений или посягательства на жизнь людей, задержания в течение этих лет, это постоянное провоцирование и эскалация. Когда в этих условиях происходит сохранение мира, это результат труда, результат политики, и мы должны увидеть этот результат.



Во-вторых, стране дается возможность движения вперед и развития, что, в свою очередь, является ключом для урегулирования конфликта. Необходимым и очень конкретным результатом является то, что хоть проволочные заграждения укрепляются и возводятся, однако контакты все равно растут. Несмотря на то, что в течение этих лет оккупационный режим продолжает возводить проволочные заграждения, закрывает т.н. переходы, и вообще закрывает Цхинвальский регион, контакты все равно растут. Это очень конкретный результат. Одной из причин этого является конкретный, комплексный и осязаемый мирный план. Он не только выражает желания и декларации, но и реально в соответствии с законом говорит, как все это может быть урегулировано путем торговли вдоль разделительной линии. Кроме того, путем предоставления лучших образовательных возможностей и делясь различными сервисами и благами для жителей Абхазии и Цхинвальского региона», - отметила в интервью Цихелашвили, которая завершает работу на посту министра и с будущей недели переходит на дипломатическую работу.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







