

В Цхинвали выявлено 4 новых случая коронавируса

13.06.2020 17:50





В оккупированном Цхинвали подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Sputnik-Ossetia, со ссылкой на заместителя главного санитарного врача т.н. Южной Осетии Анну Гаглоеву.



По их же информации, все четверо инфицированных являются курсантами российских вузов.



«За минувшие сутки было выявлено четыре новых случая заражения COVID-19. Из больницы выписали столько же человек. На данный момент в инфекционном отделении РММЦ остаются 36 больных», - сказала Гаглоева.



По информации де-факто властей, в Цхинвали до сегодняшнего дня подтверждено 76 случаев коронавируса, выздоровели ли – 40 пациентов.



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