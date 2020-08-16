

В Абхазии выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом

16.08.2020 15:58





В оккупированной Абхазии за последние сутки тестирование на коронавирус прошли 77 человек, из них подтверждено 7 случаев инфицирования.



На данном этапе в Гудаутской районной больнице проходят лечение 21 пациент с ковидинфекцией.



Всего в регионе зарегистрировано 189 случаев заражения коронавирусом, 69 человек выздоровели, трое умерли.





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