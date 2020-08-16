|
|
|
В Абхазии выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом
16.08.2020 15:58
В оккупированной Абхазии за последние сутки тестирование на коронавирус прошли 77 человек, из них подтверждено 7 случаев инфицирования.
На данном этапе в Гудаутской районной больнице проходят лечение 21 пациент с ковидинфекцией.
Всего в регионе зарегистрировано 189 случаев заражения коронавирусом, 69 человек выздоровели, трое умерли.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна