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В Абхазии выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом


16.08.2020   15:58


В оккупированной Абхазии за последние сутки тестирование на коронавирус прошли 77 человек, из них подтверждено 7 случаев инфицирования.

На данном этапе в Гудаутской районной больнице проходят лечение 21 пациент с ковидинфекцией.

Всего в регионе зарегистрировано 189 случаев заражения коронавирусом, 69 человек выздоровели, трое умерли.

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