

Замглавы МИД Грузии обсудил с сопредседателями Женевских дискусий процессы на оккупированных территориях

18.08.2020 15:31





Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и сопредседатели Женевских международных переговоров в рамках онлайн-встречи обсудили события, развернувшиеся на оккупированных территориях Грузии в последний период.



По данным пресс-службы МИД Грузии, заместитель министра иностранных дел выразил обеспокоенность провокациями со стороны России и ее оккупационных режимов, в том числе случаями возведения различных искусственных барьеров и похищения граждан Грузии. В этом контексте была подчеркнута необходимость освобождения в кратчайшие сроки раненного и незаконно задержанного Зазы Гахеладзе, а также Хвичи Мгебришвили и Геннадия Бестаева.



По их данным, главной темой встречи постоянного представителя Грузии в Женеве Александра Маисурадзе и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера также была тяжелая ситуация на оккупированных территориях Грузии с точки зрения безопасности, прав человека и гуманитарного положения.



В рамках встречи Петер Маурер уделил внимание образцовому сотрудничеству с Грузией. Он также поблагодарил правительство Грузии и Красный Крест Грузии за их эффективную и успешную борьбу с COVID-19. Стороны договорились продолжить тесные отношения между Грузией и ICRC.



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