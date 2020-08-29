

Аппарат Госминистра по делам примирения: Жертвой преступных деяний в Цхинвали стал еще один молодой человек

29.08.2020 23:05





Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства откликается на смерть заключенного Инала Джабиева в изоляторе временного содержания Цхинвали.



Как сообщили «IPN» в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства, они призывают международных партнеров продолжать давление на оккупационный режим, чтобы на оккупированных территориях прекратились факты нарушения прав человека.



«Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства выражает глубокую озабоченность в связи с существующей в Цхинвальском регионе крайне тяжелой обстановкой в гуманитарном плане, включая попрание права на жизнь, грубым нарушением фундаментальных прав человека и тревожным развитием ситуации в последнее время.



28 августа, именно жертвой таких деяний стал еще один молодой человек – Инал Джабиев, и это явно подтверждает то, что за годы оккупации и в результате того, что на протяжении последних лет режим не ответил ни за один из трагических случаев, все более осложняется положение местных жителей с точки зрения безопасности и соблюдения прав.



Власти Грузии продолжают прилагать усилия с использованием всех рычагов, которые находятся в их распоряжении, чтобы населению была дана возможность безопасной и достойной жизни.



Вместе с тем аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства призывает международных партнеров продолжать давление на оккупационный режим, чтобы на оккупированных территориях прекратились факты нарушения прав человека», - говорится в распространенном заявлении.



Напомним, де-факто президент оккупированной «Южной Осетии» Анатолий Бибилов отправил правительство в отставку. Об этом заявил спикер т.н. парламента Алан Тадтаев на экстренном собрании «депутатов», созванном в связи со смертью жителя оккупированного Цхинвали Инала Джабиева. 28 августа молодого мужчину, Инала Джабиева задержали «правоохранители» оккупированного региона. Существует предположение, что он умер в результате пыток. Произошедшее вызвало протесты жителей оккупированного Цхинвали. В центре города собрались сотни людей и потребовали отставки т.н. генпрокурора Урузмага Джагаева. По информации местных СМИ, т.н. «правоохранительные органы» Цхинвали усилили меры безопасности, в городе дежурят наряды милиции.



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