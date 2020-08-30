

В Тбилиси назвали чрезвычайно тревожными последние события в Цхинвали

30.08.2020 14:09





Смерть Инала Джабиева является следствием чрезвычайно тяжелой гуманитарной ситуации и систематических нарушений прав человека в Цхинвальском регионе. Об этом говорится в заявлении аппарата государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Грузии, распространенном сегодня.



26 августа Джабиев был задержан по подозрению в покушении на цхинвальского министра внутренних дел Игоря Наниева. В пятницу из изолятора его доставили в городскую больницу с серьезными телесными повреждениями. 30-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.



В аппарате госминистра назвали эти события «чрезвычайно тревожными». В Тбилиси в очередной раз выразили обеспокоенность из-за грубых нарушений фундаментальных прав человека в регионе, неконтролируемым центральными властями.



«Именно такие преступные действия 28 августа унесли жизнь еще одного молодого человека, Инала Джабиева», — сказано в заявлении, которое приводит Общественное телевидение.



Госминистр считает, что ситуация с безопасностью и правами местных жителей становится все сложнее, поскольку до сих пор режим не понес ответственности за трагические факты, произошедшие в прошлые годы.



«Правительство Грузии продолжает прилагать усилия с использованием всех имеющихся в его распоряжении рычагов, чтобы населению была дана возможность жить в безопасности и с достоинством», — отмечено в заявлении.



Одновременно аппарат госминистра «призывает международных партнеров продолжить давление на оккупационный режим, чтобы покончить с фактами нарушения прав человека на оккупированных территориях».



Родственники Джабиева считают, что после задержания силовики пытали молодого мужчину, вынуждая признать преступление. На фоне протестов, последовавших за смертью Джабиева, цхинвальский президент Анатолий Бибилов отправил правительство в отставку.



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