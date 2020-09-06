

В Абхазии за последнюю неделю выявлено 187 случаев коронавируса

06.09.2020 18:58





В оккупированной Абхазии растет число инфицированных коронавирусом. На этой неделе т.н. министерство здравоохранения объявило в общей сложности о 187 положительных результатах из 1076 протестированных. Об этом сообщает «Спутник».



По словам т.н.министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, большая часть зараженных - люди, которые были в непосредственном контакте с уже инфицированными.



По словам «министра», все еще актуальна проблема с врачебным средним и младшим медперсоналом. Как заявил Цахнакия, врачи, в рамках утвержденного «министерством» графика дежурств, поступают на недельную смену в Гудаутской больнице, после чего уходят на двухнедельный карантин. По его информации, в оккупированную Абхазию прибыла вторая группа российских врачей, которые пробудут в Гудаутской больнице до конца сентября, когда их сменит третья группа российских медиков.



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