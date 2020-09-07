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Лидеры «Альянса патриотов» встретили у Ингурского моста икону, от которой отказались в Абхазии


07.09.2020   22:53


Лидеры «Альянса патриотов Грузии», сторонники партии и священнослужители встретили у Ингурского моста икону, от которой отказались в Абхазии. Как сообщила журналистам лидер партии, вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили, икону направят в Кутаиси – в Багратский собор.

Она раскритиковала журналистов и грузинских политиков, которые, по её словам, очень рады, что икону вернули.

«Мы сделали маленький шаг в сторону примирения и оказались под таким ударом», – отметила Инашвили.

Она обратилась и к жителям Абхазии. «Мои братья и сестры, я вас люблю. Сегодняшний факт не остановит нас на пути к примирению», – сказала Инашвили.

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