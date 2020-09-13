

В оккупированной Абхазии подтверждено 30 новых случаев коронавируса

13.09.2020 11:02





В оккупированной Абхазии за прошедшие сутки проведено 235 тестов на коронавирусную инфекцию, выявлено 30 новых случаев. Об этом сообщает агентство «Спутник» со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



По последним данным, общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии составляет 640 человек, 165 пациентов выздоровели, шесть человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, скончались.



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