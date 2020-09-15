

СГБ сообщает об очередном факте незаконной т.н. бордеризации

15.09.2020 14:09





Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) сообщает о новом факте незаконной т.н. бордеризации близ де-факто границы с Южной Осетией.



«На территории, прилегающей к селу Атоци Карельского муниципалитета и селу Земо-Никози Горийского муниципалитета, со стороны оккупационных сил вновь зафиксирован факт незаконной т.н. бордеризации <…> Деструктивные шаги, предпринятые оккупационными силами с точки зрения ущерба среде безопасности, будут еще раз остро подниматься на очередных раундах как в рамках Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них (МПРИ), так и Женевских международных дискуссий», — говорится в сообщении СГБ.



В связи с очередным незаконным действием оккупационных сил Служба государственной безопасности активировала «горячую линию». Проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских международных переговоров.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





