

Глава СГБ Грузии встретился с сопредседателями Женевских международных дискуссий

15.09.2020 22:04





Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили встретился с сопредседателями Женевских международных дискуссий Тойво Клааром, Джиханом Султаноглу и Рудольфом Михалка.



По информации СГБ, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, а также вызовы с точки зрения безопасности.



Особое внимание было уделено вопросу безоговорочного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных в оккупированном Цхинвальском регионе. Также было обращено внимание на процесс т.н бордеризации вдоль линии оккупации.



На встрече еще раз была отмечена необходимость эффективного использования и укрепления потенциала существующих форматов переговоров в рамках Женевских дискуссий и Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.



Также была подчеркнута важность обеспечения неограниченного доступа МНЕС на оккупированные территории.





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