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Глава СГБ Грузии встретился с сопредседателями Женевских международных дискуссий


15.09.2020   22:04


Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили встретился с сопредседателями Женевских международных дискуссий Тойво Клааром, Джиханом Султаноглу и Рудольфом Михалка.

По информации СГБ, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации, а также вызовы с точки зрения безопасности.

Особое внимание было уделено вопросу безоговорочного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных в оккупированном Цхинвальском регионе. Также было обращено внимание на процесс т.н бордеризации вдоль линии оккупации.

На встрече еще раз была отмечена необходимость эффективного использования и укрепления потенциала существующих форматов переговоров в рамках Женевских дискуссий и Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.

Также была подчеркнута важность обеспечения неограниченного доступа МНЕС на оккупированные территории.

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