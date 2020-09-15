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В оккупированной Абхазии выявлено 52 новых случая коронавируса
15.09.2020 22:34
За последние сутки в оккупированной Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 172 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 52 из них. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.
На данный момент в Гудаутской больнице находится 66 человек, из них 63 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии три человека, средней степени тяжести 17 пациентов. Выписано шесть человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 726 человек. Из них 192 пациента выздоровели.
Напомним, что от коронавируса сегодня умер еще один пациент, и общее количество летальных случаев там выросло до 7.
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