

Гамкрелидзе: Четверо пациентов с COVID-19 из Абхазии подключены к ИВЛ

18.09.2020 20:52





Пять пациентов с COVID-19 в грузинских клиниках подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из них четверо – пациенты, перевезенные из Абхазии на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



«Мы активно помогаем абхазскому региону. Если там фиксируют тяжёлые случаи коронавируса, оперативно перевозим пациентов на контролируемую нами территорию, где им оказывается соответствующая медицинская помощь», – отметил Гамкрелидзе.



Ранее в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия заявили «Эху Кавказа», что с марта текущего года на лечение в грузинские клиники из Абхазии перевезли 62 пациента с коронавирусом. По информации ведомства, большинство пациентов –сотрудники «Ингури ГЭС». 11 пациентов не относятся к «кластеру Ингури ГЭС».



Общее число выявленных случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 782. Из них 226 пациентов выздоровели, 7 летальных случаев.





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