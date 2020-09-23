

DRI просит госслужбы Грузии оказать помощь активистке из Ахалгори

23.09.2020 13:53





Институт исследования демократии [DRI] направил письмо с обращением к министру иностранных дел, государственному министру по примирению и гражданскому равенству и главе Службы государственной безопасности Грузии с просьбой оказать помощь ахалгорской активистке Тамар Меаракишвили.



«Более трех лет гражданская активистка из Ахалгори, Тамар Меаракишвили, является жертвой расправ со стороны де-факто правительства Южной Осетии. Четвертый год она находится под следствием по абсурдным обвинениям. В связи с продолжающимся уголовным делом, свобода передвижения Тамар была ограничена в течение лет. После закрытия Ахалгори ее не могут посетить члены семьи », — говорится в письме.



Последние две недели районный прокурор угрожает Тамар Меаракишвили в социальных сетях. В качестве карательного механизма в отношении активистки прокуратура применила отключение электроэнергии. В электроснабжающей компании Тамар Меаракишвили проинформировали что у нее нет долгов. Электричество было отключено по приказу прокуратуры.



Тамар Меаракишвили связывает этот инцидент с делом трехлетней давности, когда по согласованию с главой энергоснабжающей компании списана нереальная задолженность из-за неисправности счетчика. Это тема, которую прокурор использует для угроз. Он обвиняет Тамар Меаракишвили в передаче т.н. секретной информации грузинским СМИ, а также в «сотрудничестве с грузинской службой безопасности». Де-факто прокурор связывает вмешательство Службы государственной безопасности Грузии с «незаконным» списанием долга за электроэнергию», — говорится в письме организации.



Гражданская активистка открыто говорит о существующих проблемах на своей странице в социальной сети и призывает правительство Грузии к реагированию.



«Институт изучения демократии неоднократно заявлял, что усилия правительства по оказанию помощи Тамар Меаракишвили недостаточны. Насколько нам известно, вопрос Тамар Меаракишвили не стоял в повестке дня сторон с 2018 года как в механизме предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети, так и в формате женевских переговоров».



Для оказания помощи Тамар Меаракишвили, которой угрожает де-факто правительство, организация призывает правительство:



«Использовать все доступные механизмы, для пресечения угроз и шантажа в отношении Тамар Меаракишвили. Кроме того, поднять на обсуждение этот вопрос на заседании механизмов предотвращения и реагирования на инциденты, запланированном на конец сентября.



Разработать специальные программы поддержки, создать так называемый резервный фонд, для помощи гражданам, проживающим в оккупированных и приграничных с ними регионах, в случае необходимости обеспечения потребностей населения», — говорится в обращении.



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