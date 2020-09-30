|
|
|
Ильхам Алиев: Самолеты F-16 турецких ВВС не участвуют в боевых действиях
30.09.2020 10:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев опровергает информацию об уничтожении турецким истребителем F-16 самолета Су-25 ВВС Армении.
"Мы такой информацией не владеем, буквально недавно мне доложили, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях", - отметил Алиев в интервью в эфире vesti.ru.
Напомним, вчера Минобороны Армении распространило информацию, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет Су-25 ВВС Армении, в результате чего погиб пилот.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна