

Ильхам Алиев: Самолеты F-16 турецких ВВС не участвуют в боевых действиях

30.09.2020 10:35





Президент Азербайджана Ильхам Алиев опровергает информацию об уничтожении турецким истребителем F-16 самолета Су-25 ВВС Армении.



"Мы такой информацией не владеем, буквально недавно мне доложили, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Самолеты F-16 турецких ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях", - отметил Алиев в интервью в эфире vesti.ru.



Напомним, вчера Минобороны Армении распространило информацию, что турецкий истребитель F-16 сбил самолет Су-25 ВВС Армении, в результате чего погиб пилот.



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