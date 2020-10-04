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В Абхазии выявлено 57 новых случаев коронавируса


04.10.2020   22:20


За последние 24 часа в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) выявлено 57 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Sputnik на т.н. оперштаб по защите населения от коронавируса.

По данным де-факто властей, общее число выявленных случаев коронавируса в оккупированном регионе на сегодняшний день составляет 1716 человек.

На данный момент в Гудаутской больнице находятся 127 пациентов с положительным тестом на COVID-19. В тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 55. Выздоровел 621 человек, скончались 13 пациентов.

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