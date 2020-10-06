

Грузия обвинила Россию в срыве очередного раунда Женевских переговоров

06.10.2020 20:02





51-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности, намеченный на 6-7 октября, вновь перенесен. В МИД Грузии заявили, что переговоры сорвали представители России.



«Подобные шаги подрывают мирный процесс и наносят ущерб усилиям властей Грузии и международного сообщества по решению проблем населения, пострадавшего в результате конфликтов», - сказано в заявлении МИД.



В грузинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о проведении очередного раунда дискуссий было принято сопредседателями несмотря на пандемию коронавируса – «учитывая обострение ситуации на оккупированных территориях» в гуманитарной сфере и в сфере безопасности.



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