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Грузия обвинила Россию в срыве очередного раунда Женевских переговоров
06.10.2020 20:02
51-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности, намеченный на 6-7 октября, вновь перенесен. В МИД Грузии заявили, что переговоры сорвали представители России.
«Подобные шаги подрывают мирный процесс и наносят ущерб усилиям властей Грузии и международного сообщества по решению проблем населения, пострадавшего в результате конфликтов», - сказано в заявлении МИД.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение о проведении очередного раунда дискуссий было принято сопредседателями несмотря на пандемию коронавируса – «учитывая обострение ситуации на оккупированных территориях» в гуманитарной сфере и в сфере безопасности.
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