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МИД Грузии: Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией
10.10.2020 13:03
Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении МИД Грузии.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в урегулировании конфликта будет достигнут прогресс.
«Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и надеется, что дальнейшие переговоры приведут к прогрессу в урегулировании конфликта и установлении прочного мира, что будет способствовать укреплению безопасности и процветания всего региона», —
говорится в заявлении ведомства.
Сегодня вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне Нагорно-карабахского конфликта.
Согласно соглашению, достигнутого накануне в Москве в ходе 11-часовых переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, сегодня в 12:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.
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