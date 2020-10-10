Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии: Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией


10.10.2020   13:03


Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении МИД Грузии.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что в урегулировании конфликта будет достигнут прогресс.

«Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и надеется, что дальнейшие переговоры приведут к прогрессу в урегулировании конфликта и установлении прочного мира, что будет способствовать укреплению безопасности и процветания всего региона», —
говорится в заявлении ведомства.

Сегодня вступило в силу соглашение о прекращении огня в зоне Нагорно-карабахского конфликта.

Согласно соглашению, достигнутого накануне в Москве в ходе 11-часовых переговоров между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, сегодня в 12:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна