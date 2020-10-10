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МИД Азербайджана: Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе временное


10.10.2020   18:29


По заявлению главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, соглашение, достигнутое в Москве на переговорах с армянской стороной, и предусматривающее прекращение огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях, временное и будет длиться столько, сколько потребуется Красному Кресту для завершения процесса обмена телами погибших.

Как заявил Байрамов на брифинге в Баку, продолжительность режима прекращения огня не отражена и в совместном документе.

«Трудно заранее сказать, какой срок займут усилия Международного комитета Красного Креста по обмену телами и пленными», - отметил Байрамов.

Напомним, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе и начале субстантивных переговоров в результате встречи в Москве глав МИД Азербайджана, Армении и России. Переговоры длились более 10 часов. Режим прекращения огня вступил в силу сегодня в полдень.

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