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Российский вертолет сбит на границе Армении и Азербайджана
09.11.2020 20:44
Российский вертолет потерпел крушение на границе Армении и Азербайджана, сообщает МЧС Армении. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что вертолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Инцидент произошел у села Ерасх. Это село находится на границе Армении и Нахичеванской автономной республики — более чем в 100 километрах от Нагорного Карабаха, где продолжаются боестолкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. От села Ерасх до территорий Турции и Ирана менее 10 километров.
По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения средней тяжести и был эвакуирован. Кто вел стрельбу по вертолету, пока неясно.
Вертолет сопровождал автоколонну, двигавшуюся в сторону российской военной базы, расположенной в Армении.
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