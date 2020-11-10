

В Нагорном Карабахе будут размещены до 2000 российских миротворцев

10.11.2020 12:00





Россия разместит до 2000 миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе, а Армения выведет войска из непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом говорится в соглашении, подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николаем Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.



Третий пункт соглашения о прекращении огня гласит, что «вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.»



Согласно соглашению, с 10 ноября боевые действия в непризнанном Нагорном Карабахе прекратятся.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил вчера поздно вечером, что он подписал соглашение с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После заявления премьер-министра Армении в Ереване началась акция протеста. Сотни людей собрались на площади Республики в Ереване. Часть протестующих ворвалась в Дом правительства. Заявление сделал и президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, «в урегулировании карабахского конфликта поставлена точка».



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