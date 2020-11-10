

Пхаладзе: Азербайджан вернул часть территорий, однако самую большую пользу получила Россия

10.11.2020 14:34





Азербайджан вернул часть территорий, однако самую большую пользу получила Россия, прибрав к рукам гораздо больше рычагов воздействия, - заявил «IPN» бывший советник президента Грузии по международным отношениям, ассоциированный профессор Грузинского института общественных дел (JIPA) Тенгиз Пхаладзе.



Как отмечает Пхаладзе, карабахский конфликт этим не закончился.



«Сегодня Азербайджан вернул часть территорий, однако самую большую пользу получила Россия. Между тем, карабахский конфликт этим не завершен. Печальная реальность такова. Сегодня Россия прибрала к рукам гораздо больше рычагов воздействия. Когда на месте будет представлен ее военный контингент, она в любой момент сможет разыграть провокацию. То, что она это может, мы видели и в Цхинвали, и в Абхазии, и в Карабахе, однако до этого Россия не стояла в Карабахе. Эти провокации она может разыграть как против одной, так и против обеих стран», - заявил Пхаладзе.



Что касается Армении, как предполагает Тенгиз Пхаладзе, власть в Армении сменится и придет команда, которая будет более послушно исполнять волю и указания, исходящие из Кремля.



«Политическая карьера Пашиняна действительно закончилась, могу об этом заявить с полной ответственностью. Кто возьмет на себя ответственность в Армении это второй вопрос, однако, в любом случае это будет та власть, которая будет проявлять уступчивость и исполнять указания России», - заявил Пхаладзе.



Вместе с тем, по словам Тенгиза Пхаладзе, Грузии следует серьезно задуматься по поводу создавшейсяситуации, а именно относительно усиления позиций России в регионе.



«Это еще раз указывает на то, что нам нужно прилагать больше усилий в отношениях со стратегическими партнерами, больше усилий для получения гарантий международной защиты и больше усилий для интеграции Грузии в НАТО. В этой ситуации гарантией защищенности, безопасности Грузии является наше успешное сотрудничество с Западом, в том числе речь идет и об успешных шагах в направлении НАТО... Сегодня не существует никаких международных договоренностей, международных гарантий, которые бы нас защищали. Больший акцент должен быть сделан на программе безопасности Черного моря и должно быть больше сотрудничества с США и с государствами-членами НАТО», - заявил Пхаладзе в беседе с «IPN».



Для справки, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин вчера подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. 9-пунктное соглашение предполагает прекращение огня с сегодняшнего дня, передачу конкретных территорий Азербайджану и размещение российских миротворцев в Карабахе.



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