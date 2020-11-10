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МИД Грузии надеется, что новое соглашение полностью исчерпает Карабахский конфликт


10.11.2020   17:22


Министерство иностранных дел Грузии выступает с заявлением, в котором выражает надежду на то, что достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о полномасштабном прекращении огня будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта.

МИД выражают поддержку диалогу между Баку и Ереваном и готовность оказать любое содействие в процессе достижения мира.

«Грузия поддерживает диалог между двумя сторонами. В то же время мы выражаем нашу готовность содействовать осуществлению мирного процесса вместе с международным сообществом.

Мы убеждены, что активные усилия международного сообщества и задействование многосторонних международных механизмов приведут к результату для установления долгосрочного мира, что создаст новые возможности для региона в целом», —говорится в сообщении.

Напомним, Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. С соответствующим заявлением выступил президент РФ Владимир Путин. Ранее в СМИ появился текст соглашения, состоящий из 9 пунктов. Он, в частности, предусматривает полное прекращение огня с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября. Далее расписывается план по выводу армянских войск с территории вокруг Карабаха.

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