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Эрдоган и Путин обсудили вопросы, связанные с Нагорным Карабахом
11.11.2020 10:46
Между президентом Турции Реджепом Тайиомп Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы двух государств обсудили различные вопросы, в том числе, соглашение, связанное с прекращением конфликта в Нагорном Карабахе.
По данным медиа, Реджеп Тайип Эрдоган оценил соглашение как «правильный шаг», направленный на долгосрочное решение конфликта.
В ходе телефонного разговора Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией должна создать совместный наблюдательный центр на «землях, освобожденных от армянской оккупации», который будет контролировать соблюдение режима прекращения огня.
Он также подчеркнул необходимость открытия коридора между Азербайджаном и Нахичеванью для возвращения в Нагорный Карабах вынужденно перемещенных лиц.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе.
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