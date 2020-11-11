|
|
Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган
11.11.2020 17:00
«Поздравляю Азербайджан с освобождением Карабаха от оккупации»,- об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в средуTrend.
"Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня", - сказал он.
Он отметил, что Турция вместе с Россией будет в составе миротворцев.
«Поздравляю азербайджанский народ и моего брата Ильхама Алиева с подписанием декларации. Мы, как и всегда, рядом с Азербайджаном, и сделали все для прекращения оккупации».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна