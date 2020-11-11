

Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган

11.11.2020 17:00





«Поздравляю Азербайджан с освобождением Карабаха от оккупации»,- об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в средуTrend.



"Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня", - сказал он.



Он отметил, что Турция вместе с Россией будет в составе миротворцев.



«Поздравляю азербайджанский народ и моего брата Ильхама Алиева с подписанием декларации. Мы, как и всегда, рядом с Азербайджаном, и сделали все для прекращения оккупации».



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