Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня – Эрдоган


11.11.2020   17:00


«Поздравляю Азербайджан с освобождением Карабаха от оккупации»,- об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в средуTrend.

"Турция и Россия подписали договор о Миротворческом центре по контролю за прекращением огня", - сказал он.

Он отметил, что Турция вместе с Россией будет в составе миротворцев.

«Поздравляю азербайджанский народ и моего брата Ильхама Алиева с подписанием декларации. Мы, как и всегда, рядом с Азербайджаном, и сделали все для прекращения оккупации».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна