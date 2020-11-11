

Министерство иностранных дел Грузии реагирует на карабахское соглашение

11.11.2020 19:05





Грузия выражает надежду, что «достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о полномасштабном прекращении огня будет способствовать полноценному процессу урегулирования конфликта». Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства иностранных дел.



«Грузия поддерживает диалог между двумя сторонами. В то же время мы выражаем нашу готовность содействовать осуществлению мирного процесса вместе с международным сообществом. Мы уверены, что активные усилия международного сообщества и задействование (запуск) многосторонних международных механизмов дадут результаты к установлению долгосрочного мира, что создаст новые возможности для региона в целом», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Грузии.



Между Арменией, Россией и Азербайджаном было подписано соглашение о прекращении войны, за чем последовали акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра и правительства. С другой стороны, Ильхам Алиев заявил, что достигнутая договоренность является исторической победой Азербайджана.



Согласно договору, Армения обязуется передать Азербайджану азербайджанские районы, находящиеся за пределами Нагорно-Карабахской автономной области, которые сейчас контролируются Арменией. Также силы Армении должны покинуть и Нагорный Карабах. В зону конфликта входит группа российских миротворцев. Также Армения берет на себя обязательство не препятствовать строительству дороги, связывающей Нахичевань с остальным Азербайджаном.





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