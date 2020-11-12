

Гварамиа: Россия готовит новые провокации на Южном Кавказе

12.11.2020 11:48





«Россия готовит новые провокации на Южном Кавказе», так прокомментировал эксперт по вопросам национальной безопасности Гоча Гварамиа события, развернувшиеся вокруг урегулирования конфликта Нагорного Карабаха.



По словам эксперта, об этом свидетельствуют непонятные до конца заявления во круг соглашения «о создании центра по контролю за перемирием», подписанные накануне между Анкарой и Москвой.



«С одной стороны Азербайджан и Турция заявляют, что в миротворческой операции турецкие войска будут официально принимать участие, а с другой стороны пресс-секретарь Путина - Песков – заявляет, что ничего подобного в соглашении нет, и Турция является лишь номинальной фигурой в этом вопросе. Такие информационные разногласие от официальных лиц указывает, что во круг этого вопроса не совсем все ясно, а с учетом практики российского фактора в процессах урегулирования конфликтов, смело можно предполагать, что Кремль готовит новый провокации на Южном Кавказе, и как любит высказываться Путин – «домашние заготовки» для это уже имеются – заявил Гварамиа.



Напомним, что 9 ноября главы государств Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.



10 ноября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. Главы двух государств обсудили заключение мирного соглашения по Карабахскому конфликту, после чего Эрдоган заявил, что «Анкара и Москва будут вместе осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность в регионе».



Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия России и Турции.



11 ноября пресс-секретарь Путина – Песков – заявил, что "речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре… в Карабахе будут размещены только лишь российские миротворческие войска…"



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