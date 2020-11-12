

Было два мифа: азербайджанцы не умеют воевать, Россия никогда не сдаст — Саакашвили

12.11.2020 17:45





В интервью радиостанции «Эхо Москвы»сбывший президент Грузии Михеил Саакашвили, в частности, говорил о ситуации вокруг Карабаха.



— В связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха говорят не только про Азербайджан, Армению и Россию, но и про Турцию. Как вы считаете, в этой конкретной ситуации Эрдоган оказался сильнее Путина?



Саакашвили: — Так нельзя говорить. Но то, что позиции Турции усилились, это не вызывает никакого сомнения. То, что Турция действовала по предварительному плану, то, что она знала, что делала… В 2008 году, когда было нападение на Грузию, это застало Турцию врасплох. Тогда прилетал ко мне Эрдоган, и для них это, конечно, было неожиданно, у них не было плана, как действовать, они не знали, как на это реагировать и так далее.



Сейчас они всё заранее знали, они действовали по предварительному согласованному плану. Я думаю, что история военного участия она несколько преувеличена, потому что техника, которая была у Азербайджана, она куплена не только у Турции, а основная часть техники все-таки была куплена у Израиля. Азербайджан давно к этому готовился и не скрывал особенно, что готовился. Тут роль каких-то наемников тоже преувеличена.



Было несколько мифов создано. Было два мифа создано, что, во-первых, азербайджанцы не умеют воевать, что бы ни было, они не смогут воевать. Они это истерично повторяли себе в Ереване, но не только в Ереване. И второе – что Россия никогда не сдаст. И оказалось, что азербайджанцы умеют воевать, они хорошо были подготовлены. Например, Шушу брал их горный спецназ, который просто зашел с нескольких сторон, и просто был рукопашный бой. Это уже не дроны, это реально вручную сражались. И сражались азербайджанцы очень подготовленно и смело.



Во-вторых, Россия, оказывается, умеет сдавать и умеет на это спокойно смотреть. Поэтому так: новая реальность для будущего всем, на ус надо мотать. Мне кажется, что в любом случае надо это всё учитывать, и в любом случае нам надо всем понимать, что всем трем странам Кавказа надо находить общие точки соприкосновения, как страны Балтии. Страны Балтии тоже ведь очень отличаются друг от друга. Они тоже недолюбливают друг друга во многих аспектах. Всегда они конкурируют друг с другом – латыши, литовцы, над эстонцами всегда они подшучивают. Но они смогли создать это балтийское единство, которое позволило им развиться.



У Кавказа есть всё. У Кавказа есть потрясающие природные ресурсы, не только у Азербайджана. У Кавказа есть талантливые люди, у всех трех стран. У Кавказа есть хорошая география. Единственное, что им мешает, это вот эта история, что постоянно какая-то вражда, постоянно какой-то конфликт. И это надо нам преодолеть. Нам надо объединять наши силы, наши истории. И там сказал Никол Пашинян, что «давайте пусть сейчас начинается новая эпоха развития» и так далее. Я не знаю, какая судьба сейчас его постигнет, но вообще это история правильная: надо развиваться, надо думать про будущее, надо про то, что будет завтра и послезавтра.



Знаете, то, что сейчас на земле сложилась ситуация, в свое время Левон Тер-Петросян это хотел сделать, но без войны и без российских миротворцев. Он говорил: «Давайте оставим себе коридор, оставим автономию Карабаха, остальные районы отдадим Азербайджану. Пусть беженцы возвращаются. И у нас будет мир на Кавказе и развитие». И за это его убрали и убрали, кстати, с подачи Москвы.



Левона Тер-Петросяна уже нет в живых (Левон Тер-Петросян жив и является лидером партии Армянский национальный конгресс — epress.am). Но вот это история этого региона… Единственное, что поможет нам – это развитие, налаживать мосты и понимать, что мы один регион, и вся эта вражда должна остаться в прошлом…



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