

В Баку возбудили уголовное дело против наёмников из Абхазии

12.11.2020 18:57





В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии.



В пресс-релизе указано, что группа лиц, «проживающая на территории Абхазии в Грузии», совершила преступления против Азербайджана.



«Проведенными расследованиями было установлено, что проживающие в Абхазии Сейран Коджаманян, Галуст Трапизонян и другие в октябре 2020 года мобилизировали группу из более 20 лиц, которые провели встречу с руководством вымышленного режима «Нагорного Карабаха», где обсудили участие в боевых операциях. Вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в Армению при поддержке соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимися на оккупированных территориях Азербайджана, и объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов, за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть, через Армению, и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории. Было установлено, что они использовались военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и, участвующих в антитеррористических операциях, вооруженных сил Азербайджана», – сказано в сообщении.



В Баку заявляют, что «члены преступного сообщества, используя боеприпасы, военную технику, совершили особо жестоким и общеопасным способом многочисленные преступления против мирных жителей, не участвующих в военных операциях, с намерением национальной вражды, совершая взрывы, пожары или иные действия, создающие угрозу общественно опасных последствий, участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана».



Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе по статье 100.2 (Ведение агрессивной войны – наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы), а также 120.2.1 (Умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) – наказывается лишением свободы на срок от 14 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы).



Проведение следствия поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.



Об отправке в Карабах группы добровольцев из Абхазии стало известно 6 ноября. Председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян заявил «Эху Кавказа», что «они успели один день поучаствовать в этих событиях», после чего было подписано трехстороннее заявление о прекращении войны.



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