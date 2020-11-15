

Ахалгорский врач скончался от коронавируса - сепаратисты не давали право на выезд в Тбилиси

15.11.2020 15:52





От коронавируса в Ахалгори скончался 68-летний хирург Онисе Гатенашвили. Сепаратистские власти оккупированной Южной Осетии своевременно не выдали мужчине разрешение на лечение на подконтрольной центральным властям Грузии территории.



Семья Гатенашвили требовала, чтобы его перевезли в Тбилиси, но вместо этого мужчина был доставлен в Цхинвали, где его состояние резко ухудшилось. Когда де-факто режим все же дал разрешение на транспортировку, было уже поздно. Онисе Гатенашвили скончался по дороге в Тбилиси.



Напомним, неправительственный сектор не раз заявлял о проблемах, с которыми приходится сталкиваться гражданам Грузии, проживающим за демаркационной линией, в условиях COVID-19. Активисты не раз призывали власти, международные организации и представительства наладить диалог с оккупационным режимом в этом контексте.





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