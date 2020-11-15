

Россия начала формирование в Нагорном Карабахе центра гуманитарного реагирования

15.11.2020 19:08





Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Об этом говорится в информации оборонного ведомства.



«С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра… С 15 ноября 2020 г. для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации», - сказано в информации



В полном объеме формирование центра гуманитарного реагирования в Степанакерте будет завершено до 20 ноября 2020 г.



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