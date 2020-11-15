|
|
Россия начала формирование в Нагорном Карабахе центра гуманитарного реагирования
15.11.2020 19:08
Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Об этом говорится в информации оборонного ведомства.
«С этой целью с 14 ноября 2020 г. в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра… С 15 ноября 2020 г. для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации», - сказано в информации
В полном объеме формирование центра гуманитарного реагирования в Степанакерте будет завершено до 20 ноября 2020 г.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна