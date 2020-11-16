

Безразличие оккупационного режима унесло жизнь ещё одного человека - аппарат Госминистра

16.11.2020 10:56





По заявлению Администрации государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Грузии, безразличное отношение оккупационного режима унесло жизнь ещё одного человека. Аппарат госминистра выражает соболезнования семье жителя оккупированного Ахалгори Онисе Гатенашвили, скончавшего 14 ноября в машине «Скорой помощи» в ходе транспортировки тяжелобольного из оккупированного Цхинвальского региона на лечение в больницу.



«Оккупированный Ахалгори закрыт больше года. Упразднение т.н. переходных пунктов привело к смерти уже 16 человек. Оккупанты не позволяют гражданам переходить на территорию, контролируемую Грузией, ограничивая им доступ к важнейшим медицинским услугам. Администрация государственного министра по примирению и гражданскому равноправию вместе с другими соответствующими ведомствами Грузии продолжает работать для облегчения тяжелого положения населения, находящегося за линией оккупации, чтобы добиться для них свободы перемещения для беспрепятсвенного получения критически важной помощи. С этой целью мы призываем международные организации и партнеров усилить давление на оккупационный режим», — говорится в заявлении Администрации государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Грузии.





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