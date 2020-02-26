

В Тбилиси проходит экономическая конференция «Грузия и мир 2020»

26.02.2020 11:54





В Тбилиси проходит экономическая конференция «Грузия и мир 2020». Мероприятие открыл премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Конференция проводится во второй раз под эгидой ежегодного издания «Мир в 2020 году» британского журнала «Экономист»(THE ECONOMIST) «Ежегодный мир 2020» и организована министерством экономики и устойчивого развития Грузии. В этом году на мероприятии присутствуют около 200 участников и гостей, в том числе всемирно известный экономист, профессор Варшавской школы экономики, бывший вице-премьер Польши, бывший министр финансов и бывший президент Национального банка Лешек Бальцерович.



По словам организаторов, целью мероприятия является анализ прогресса, достигнутого Грузией, осознание существующих вызовов и новых возможностей в глобальном контексте с участием представителей различных сегментов экономики.



В рамках конференции будут обсуждаться несколько тем: модель экономического развития Грузии — сбалансированные интересы между государством и частным сектором; конкурентоспособность грузинской экономики в глобальном контексте, развитие инфраструктуры и роль в повышении конкурентоспособности; Грузия на рынке ЕС — достигнутые результаты и текущие вызовы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





