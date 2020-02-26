

В Грузии штрафы за загрязнение окружающей среды увеличиваются почти вдвое

26.02.2020 12:30





Согласно запланированным изменениям в «Кодекс управления отходами», штрафы за загрязнение окружающей среды увеличиваются почти вдвое как для физических, так и юридических лиц.



Законопроект уже инициирован в парламенте Грузии.



Хозяева, которые не уберут фекальные массы своих домашних питомцев при их выгуле, будут оштрафованы на 100 лари (почти 36 долларов).



Кроме этого, повысятся штрафы за загрязнение окружающей среды останками животных, в том числе останками со скотобойни. В частности, за загрязнение окружающей среды останками до 20 килограмм, штраф для физических лиц составит 500 лари (почти 180 долларов) вместо 150, а юридические лица будут оштрафованы на 1,5 тысячи лари вместо тысячи (почти 540 долларов).



Если же объем останков будет превышать 20 килограмм, физические лица будут наказаны штрафом в тысячу лари вместо 300 (почти 108 долларов), а юридические — 2 тысячами лари вместо тысячи (почти 720 долларов).



Согласно законопроекту, за выброс бытового мусора объемом до двух килограмм, нарушитель будет оштрафован на 200 лари (более 70 долларов) вместо 100.



За выброс мусора из автомобиля водитель будет оштрафован на 250 лари (почти 90 долларов) вместо 120.



Такой же штраф придется заплатить и за выброс мусора из общественного транспорта. За загрязнение окружающей среды покрышками тоже предусматривается отдельное наказание – за объем до пяти покрышек будет взиматься штраф в 500 лари, а более пяти – штраф возрастет до 2 тысяч лари.



За выброс такого мусора, как аккумуляторов, лампы, электроды и другие похожие предметы, будет предусмотрен штраф в 500 лари вместо 100.



За загрязнение окружающей среды мусором объемом более двух килограмм предусмотрен штраф для физических лиц в размере 500 лари, для юридических – 1000 лари.



За загрязнение отходами больших размеров, в том числе транспортными средствами, техникой, электрическими приборами, строительными установками физическое лицо будет наказываться штрафом в две тысячи лари, а юридическое – в 6 тысяч лари (почти 2,2 тысячи долларов).



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





